ド軍22歳の有望株はまさに“原石”「なかなか見られない資質だ」メイとのトレードで獲得…来季にはMLBデビューか

ディブス3世はドジャースで大きな期待がかけられている(C)Getty Images

ドジャースはレッドソックスとのトレードでダスティン・メイを放出。代わりに獲得した有望株、ジェームズ・ティブス3世には大きな期待がかけられている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じている。

【動画】輝く原石！ドジャースに移籍したディブス3世が一発を放つシーン

22歳の外野手は、フロリダ州立大学時代の2024年にACC年間最優秀選手に輝き、「大学野球界屈指の強打者だった」とし、2024年ドラフト1巡目13位指名でジャイアンツに入団するも、今季途中にラファエル・デバースとのトレードの一環でレッドソックスへ移籍した。

同メディアは、ディブスのドジャース移籍後の3Aでの活躍に触れ、「最初の5試合で、ティブスは2本塁打を放ち、キャリア最高のOPS.996を記録した」と綴り、打撃コーチとスイングのメカニクスを分析し、自分のリズムを取り戻す手助けをしてもらったという。