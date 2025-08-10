二階堂ふみ＆メイプル超合金カズレーザーが結婚発表「ゆるく朗らかな家庭を築いていきたい」【全文】
【モデルプレス＝2025/08/10】女優の二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚したことがわかった。8月10日、各SNSや公式サイトを通じ発表した。
カズレーザーは自身のX（旧Twitter）を通じ「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と二階堂と連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と2人の関係性をつづった。
そして「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します」とし「どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです」と結んでいる。
2人は、2017年に放送された日本テレビ系バラエティ番組「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり 人気番組No.1決定戦」にて共演。二階堂は「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです」とカズレーザーのファンだったことを公言すると「顔がかっこいいと思っていました」「今日ずっとドキドキしていました」と照れた様子を見せていた。
二階堂は1994年9月21日生まれ、沖縄県出身。2009年、役所広司初監督作品「ガマの油」に抜擢されスクリーンデビュー。主な出演作は映画「私の男」（14）「リバーズ・エッジ」（18）「翔んで埼玉」シリーズ（19・23）「月」（23）、連続テレビ小説「エール」（NHK／20）ドラマ「プロミス・シンデレラ」（TBS系／21）「VIVANT」（TBS系／23）、「Eye Love You」（TBS系／24）など。9月5日に映画「遠い山なみの光」の公開を控える。
カズレーザーは1984年7月4日生まれ、埼玉県出身。同志社大学商学部を卒業。2009年にピン芸人としてデビュー後、2012年8月に安藤なつとメイプル超合金を結成し「M-1グランプリ2015年」での決勝進出をきっかけにブレイクを果たした。「くりぃむクイズ ミラクル9」「クイズプレゼンバラエティー Qさま！！」（テレビ朝日系）などのクイズ番組でも活躍している。（modelpress編集部）
