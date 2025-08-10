『ごんぎつね』の葬式を「鍋で煮て溶かしている」と誤答した小学生を「バカにできない」理由。“国語力不足”は大人にも
―［貧困東大生・布施川天馬］―
みなさんは「国語力」とは何だと思いますか？ おそらく最初に浮かぶのは「文章を読んで理解する能力」でしょう。
『ルポ 誰が国語力を殺すのか』（文藝春秋）にて、衝撃的な例が紹介されました。
なんと、小学校4年生の子どもたちが、ごんぎつねの葬式のシーンを「死んだお母さんを鍋に入れて消毒している」「鍋で煮て溶かしている」と解釈している様子が報告されたのです。
これは極端な例ですが、この小学生を笑える大人は意外と少ないのではないでしょうか。文章を読めていると思い込んでいる人はたくさんいますが、本当に読めている人は、ほんの一握りしかいません。
「文章が読めているはずなのに理解できない人」に足りていない最後のピースの正体をお伝えします。
◆国語力とは「情報を扱う能力」
国語力（読解力）とは、「書かれた文章から過不足なく情報を拾い集め、必要な時に必要な分だけ情報を引き出して提示できる能力」を指します。
文章を理解するためには、記述してある単語の意味を理解する「単語力」、単語間の並べ替えや結びつきで発生する意味を補う「文法力」が最低限必要です。
これによって、1つ1つの文章の意味を正確に理解することができます。これを成し遂げてようやく「文脈理解」を考え始める準備が整うのです。
文章を理解するには、それぞれの文の理解が必要。文の理解には、単語の辞書的な意味と文法が必要。だからこそ、各文レベルで「何が・どうした」「何が・なんだ」を地道に理解していくことが文章理解の最短ルートとなるのです。
各文から得られる情報を、正確に取得することこそが国語力の神髄であり、状況によって適切に引き出せるからこそ、国語ができる学生は、理解が速いのです。
そして、意外と見落とされるのが「常識」。冒頭の「ごんぎつね」の例は、「常識不足」が招いた事態であるとも言えます。
◆「常識」が矛盾点を気づかせてくれる
次の文章はどこかがおかしいのですが、どこがおかしいかわかりますか？
「市場において、売り手は商品を作ったり仕入れたりして、価格を決めます。買い手は価格が妥当だと思えば商品を購入する。売買は基本的に金銭で行われます。
市場を攻略するには「需要」と「供給」を知る必要があります。「需要」とは、「どれだけみんながその商品を欲しいか」。「供給」とは、「どれだけその商品を提供できるか」を示します。
例えば、世界に1台しかない激レアの車があったとして、これが1000億円で取引されるのは納得できるでしょう。
逆に、世界に10億台存在する車が1000億円で売られるのはありえません。つまり、需要が少なくて供給が多い場合、商品は高く売れるのです。逆に、供給が少なくて需要が多いと、価格は安くなるでしょう」
もちろん、おかしいのは「需要と供給」のバランスです。需要が少なくて供給が多ければ、誰も欲しがらないモノが溢れていき、モノの希少価値は下がるはず。ですが、文中では、そういった場合「商品は高く売れる」と説明されています。
これのおかしいポイントは、それまでの流れを見れば一目瞭然ですし、実際に想像してみても、やはり矛盾点に気付けます。市場経済の基本を知らない小学生でも解けるでしょう。ですが、「需要と供給」の概念を理解している大人ならば、考えるまでもなく正解にたどり着ける。
◆大切なのは創作に触れること
知識とは、理解を助けるストックされた情報の総体です。
国語の問題は「以下の文章を読んで、あとの問いに答えよ」と提示されますから、「文章だけで問題が解けるようになっている」としばしば説明されます。
