『ごんぎつね』の葬式を「鍋で煮て溶かしている」と誤答した小学生を「バカにできない」理由。“国語力不足”は大人にも

『ごんぎつね』の葬式を「鍋で煮て溶かしている」と誤答した小学生を「バカにできない」理由。“国語力不足”は大人にも