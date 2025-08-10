THE BOYZソウル公演会場に爆発物設置の通報…観客は退避、開始時間は再案内予定

ボーイズグループTHE BOYZのコンサート会場に爆発物が設置されたという通報が入り、公演開始時間を遅らせ、観客が退避した。

【関連】NCT海外公演で爆弾テロ予告…当時関係者は？

8月10日、所属事務所ONE HUNDREDは公式SNSを通じて「『＜THE BLAZE＞WORLD TOUR in SEOUL』の本日10日の公演に関するお知らせをする。KSPO DOME公演会場の内部施設点検により、本日のハウスオープンおよび公演開始時間がやむを得ず延期される予定だ」と明らかにした。

警察と消防当局によると、同日14時頃、オリンピック公園内の韓国体育産業開発側に「KSPO DOMEに爆発物を設置した」という内容のファックスが送られ、会社側は直ちに警察に通報した。現在、警察と消防隊員が出動し、爆発物の捜索に乗り出している。

（写真＝ONE HUNDRED）THE BOYZ

ソウル警察庁機動パトロール隊と警察特攻隊、消防車19台と約70人の人員が投入され、現在爆発物を捜索中だ。

なお、THE BOYZは8月8〜10日にソウル・KSPO DOMEで4度目のワールドツアーを開催中だ。

ONE HUNDREDの投稿は、以下の通り。

◇

こんにちは。ONE HUNDREDです。

「THE BOYZ WORLD TOUR in SEOUL」の本日10日の公演に関するお知らせです。

KSPO DOME公演会場内部の施設点検により、本日ハウスオープンおよび公演開始時間がやむを得ず延期される予定です。正確なオープン時間と公演時間は確認でき次第、再度ご案内いたします。

観客の皆様のご理解のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。