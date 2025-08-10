世界と渡り合った“超絶フィジカル”はいかにして生まれたのか。釜本邦茂さんが説いていた食の大切さ。「しなやかな筋肉は、いい骨がないと付かないんだ」【追悼】
８月10日、日本サッカー協会は日本サッカー界のスーパーレジェンドである釜本邦茂氏が他界したと発表した。享年81。偉大なストライカーの突然の訃報となった。
釜本氏は本誌「サッカーダイジェスト」でかつて月１コラムを担当していただき、「サッカーダイジェストWeb」でも日本代表戦解説などで時に優しく、時に辛辣に、時にユーモアを交えて持論を展開してもらった。常に日本サッカー界の現状と行く末を案じ、その進化と発展に熱い視線を注がれていた。
現役時代、類まれなゴールセンスで世界をもあっと驚かせた釜本氏。ハイパフォーマンスを支えたのはずば抜けた身体能力とフィジカルだった。本誌連載「ガマッチョ」で、釜本氏がその秘密について語ってくれた回がある。日本サッカー界への愛ある提言。ひとつの貴重なメッセージとして、ここに紹介したい。
ところで、身体能力ってなんだろうね。
日本人選手はフィジカルが弱いから組織で戦ったほうがいい。よく聞く言葉だし、間違ってもいないと思う。それでも、局面で１対１での戦いはかならずあるし、避けては通れないもの。身体は鍛えられるだけ鍛えて、強ければ強いほうがいいに決まってる。
僕は身体が強かったほうだし、ほとんど当たり負けというのも経験したことがない。よく「釜本の身体は日本人離れしている」とも言われたけど、じゃあ生まれ持っての凄い身体だったのかと訊かれたら、決してそうではない。
家系みんなの背が高いわけじゃないし、肉付きがいいわけでもない。身体の骨格を形成する時期になにをしていたかで、変わっただけなんじゃないかな。僕の場合、なによりも大きかったのが、釜本家秘伝の「鶏がらスープ」だった。
いい骨にはいい筋肉が付く。これは間違ないことで、いろんなところでも言われている。中学校に入りたての頃だったかな。父親がけっこうハードな仕事をしていたこともあって、滋養のために自宅で鶏がらスープを作るようになった。僕にも毎日飲めということになって、それからだね、身体つきが変わっていったのは。
業者からもらった鶏の骨をそのまま４時間も煮込んで、骨から出るエキスで真っ白だよ。少し塩を入れて、一日に何回も飲む。冬は熱いまま、夏は冷やして飲んだ。それを高校卒業するまで欠かさず続けた。怪我にも強くて芯が強くなれたのは、あのスープのおかげだったと思う。いまでもラーメンは塩ラーメンしか食べないからね（笑）。
怪我といえば、現役の頃に一度、膝の腱を切ったことがあったんだ。２本あるほうの１本が切れて、手術をしきゃいけないとなった。ただシーズン中だったし、「ちょっとほっといて様子を見ましょうか」となって何日か経ったら、切れてたほうと切れてないほうがくっついて１本になってた。僕もビックリしたけど、お医者さんのほうがもっとビックリしてたね（笑）。
そうとうに珍しかったみたいだけど、「あなたの筋肉は普通やない」と言われたよ。そんで、「ひとりだけあなたと同じ筋肉を持つひとを知ってます。王（貞治氏）さんです」と。太くてしっかりとした骨で、筋肉は柔らかくて強い。
ボールをインパクトするぎりぎりのタイミングでは、タメを作るための土台の強さが問われる。トレーニングをたくさんやれば強い筋肉は付くんだろうけど、しなやかな筋肉は、いい骨がないと付かないんだ。だから成長期にどんな食事をしていたのかは、とても大事なんだと思う。
よくサッカー教室などを通じて、父兄の方々には説明しているんだ。鶏がらスープとまではいかなくても、好き嫌いなく、いろんなものを食べるように言い聞かせてくださいと。で、ハンバーグじゃなくスジ肉を食べさせてほしいと。スジ肉は固い。だから強く噛むようになる。だから奥歯の力が強くなる。踏ん張れるようになる。噛みきって胃が消化して、腸も吸収して、内臓全体も強くなる。
