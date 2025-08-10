真野恵里菜「もう2回も飲んじゃった」スタバでどハマりしたドリンクを紹介「カフェイン入ってないから気にせず飲める」

女優の真野恵里菜が10日に自身のアメブロを更新。コーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』でどハマりしたドリンクを紹介した。

この日、真野は「今年出たスタバのチラックスソーダ 今は桃が出てるんだけどこれもとっても美味しくてもう2回も飲んじゃった」とお気に入りのドリンクを報告。「暑いから炭酸系が飲みたくなるし果肉がたくさん入ってるからおやつタイムにちょうど良くてチラックスソーダシリーズ本当に大好き」とハマっている理由を明かした。

続けて、これまでに飲んだフレーバーについて「私の好きな順番は1桃2マンゴー3マスカット4ゆずシトラス5いちごかな〜」とランキング形式で発表。「桃とマンゴーがとっても好みでマスカットとゆずシトラスとストロベリーは僅差！」と補足した。

また「本当は、夏になると登場していたクールライムを今でも忘れられなくてまた出て来てくれるんじゃないかと毎年期待しちゃうんだけど」と過去のお気に入りにも言及しつつ「今年はチラックスソーダが出てどハマり！！」とコメントした。

最後に「チラックスソーダはカフェイン入ってないから気にせず飲めるところも嬉しい 桃が売り切れる前にもう一回は飲むぞー！！」とつづり、ブログを締めくくった。