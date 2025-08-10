鉛筆を削ると子ライオンにタテガミ→架空の“鉛筆削り”に22万いいね「素晴らしい」「鉛筆使いたくなる」【ママリ】

こんなの欲しかった！【子ライオンにタテガミが生える鉛筆削り】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ミチル(@mitiruxxx)さんの投稿です。珍しいデザインのものや、アイデアが素晴らしい雑貨や文房具を見るとわくわくしませんか？クリエーターのミチルさんは、鉛筆を削ると子ライオンにタテガミが生える鉛筆削りのアイデアを投稿。ほしい・かわいすぎると反響が寄せられました。思わず手に取ってしまいたくなるはず…！

©mitiruxxx

©mitiruxxx

©mitiruxxx

ライオンの鉛筆削り



鉛筆を削ると子ライオンにタテガミが生え、大人に変化します。

一目見た瞬間「かわいい…」と思わず口から漏れてしまいました。なんと鉛筆の削りカスがライオンのタテガミに。子ライオンからの変化が見ていて楽しいです。これならついつい削りたくなって、勉強を頑張ってしまうかもしれませんね！



この投稿には「売ってください。かわい過ぎる」「おぉ😳✨こういう遊び心好き👍」といったコメントが寄せられていました。残念ながらこちらのライオンの鉛筆削りは架空の商品アイデアですが、商品化を願わずにはいられませんね…。



他にもトカゲがエリマキトカゲに変化する鉛筆削りなど、さまざまなアイデアが。気になる方はぜひ、ミチルさんの投稿をチェックしてみてくださいね。ライオン鉛筆削りに心躍らされた、素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）