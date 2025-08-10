「弟はもはやガイコツだ。いつ死んでもおかしくないほど飢えさせられ、ひどい苦痛に耐えている。ほとんど何も話せず、動くこともできない」──パレスチナ・ガザ地区で拘束されているイスラエル人のイライ・ダヴィド氏は、8月4日（現地時間、以下同）BBCの取材でこのように語った。イスラム組織ハマスが公開した「ある動画」を受けての訴えである。

【衝撃写真】「もはやガイコツ」骨が浮き出るほど痩せ細った姿に…“自分の墓”を掘るエヴィヤタルさん

ハマスは8月2日、人質であるエヴィヤタル・ダヴィド氏（24）が痩せ細った姿で地下のトンネルと見られる場所に拘束されている映像を公開。エヴィヤタル氏は動画内で「数日間何も食べていない……。飲み水も手に入らない」と語り、スコップで土を掘りながら「この穴は、僕が埋葬される場所だろう」「解放されて家族と共に自分のベッドで眠りたい」と泣き崩れた。

この映像を受けて、ハマスへの非難が西側諸国から噴出。赤十字国際委員会（ICRC）は、「人質が命に関わる状況に置かれていることを明確に示す証拠」であるとし、「愕然とした」と述べた。

大手紙国際部記者が語る。

「2023年10月17日にハマスがイスラエル南部を奇襲した際、エヴィヤタル氏は音楽フェスティバル『スーパーノヴァ』に参加していました。その場で人質として拉致され、現在も49人がガザで拘束されています。うち27人はすでに死亡していると見られていますが、エヴィヤタル氏は現在も生存しているうちの1人です」

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はICRCガザ支部の責任者と協議し、人質に対して即時に食料と医療支援を提供するよう要請。また、イスラエルの指導者らは人質が痩せ細っている責任はハマスにあるとして強く抗議している。

兄・イライ氏はBBCの取材に対し、「これは新たな残虐行為だ」と非難。一方で、ハマスの軍事部門は「人質を意図的に飢えさせているわけではない」と反論した。

「ガザ地区では飢饉が進行しており、国連世界食糧計画（WFP）は7月29日、『ガザでは人々の食料の消費量と栄養摂取の指標が、紛争開始以来、最悪レベルに達している』と警告しています。

一方で動画を視聴した人からは、動画に映り込んだハマス側と思しき人物の腕とエヴィヤタル氏の腕の太さを比較して、『彼が必要な食料を意図的に与えられていないのは明白だ』との声も上がっている。停戦交渉の合意が思うように進まないなか、このままでは更にハマスによる被害が広がるのではないかと危惧されています」（同前）

国家間で意見対立が進む

フランスのエマニュエル・マクロン大統領は月24日、9月に米ニューヨークで開かれる国連総会の場でパレスチナ国家を正式に承認すると発表。Xでは「緊急に優先すべき事項は、ガザでの戦争を終結させ、市民に救済をもたらすことだ」と主張し、「代替案はない」としている。G7内ではカナダがこれに続き、イギリスが条件付きで承認の意向を示した。

一方、イスラエルのネタニヤフ首相はこれに対して「テロ行為に報いることに等しい」として強く反発。アメリカも否定的な態度を示している。

前出・イライ氏は、世界各国の指導者に向けて「ハマスの残虐行為」から、弟を含めた人質たちを救うために団結するよう訴えている。

「我々はこのメッセージを届けることに全力を尽くさねばならない。弟は死にかけている。今すぐきちんとした食事を与えて、治療を受けさせなければ死んでしまう！」（BBCより）

世界中が動向を見守っている。