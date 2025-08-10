｢安楽死｣へのさまざまな意見。答えのない難しい問題｜終わりの選択【ママリ】

この漫画は、著者・ぱれちに(@paretiny)さんが描く実話に基づいた物語です。全身の筋肉が徐々に動かなくなっていく難病・ALSを患った1人の女性が、病と向き合いながらも、自分らしい生き方を模索していきます。『終わりの選択』番外編をごらんください。

花さんは｢安楽死｣について、嘱託殺人事件のニュースを機によく考えるようになったそうです。自分も病気になり、死にたいと思う瞬間は何度も訪れましたが、生きたいと思わせてくれる瞬間もあるということ。簡単に死なせてしまうのはよくないというのが花さんの意見だそうです。世界中で｢安楽死｣についてさまざまな議論が交わされる中、｢安楽死｣は答えがでる問題なのでしょうか。

難しい｢安楽死｣という問題。これについて、どう思うかよく聞かれるそうです。

同じALS患者が、｢死ぬこと」を選び起こった嘱託殺人の事件を機に、花さんも安楽死について考えるようになったといいます。病気になり、何度も死んだ方が楽だと思ったことがある花さん。なので死にたい人の気持ちはよく分かるそうです。

しかし、死にたいと思う時もあれば生きたいと思わせてくれる瞬間も訪れるそう。死にたいと言う人をそのまま死なせては良くないと花さんはいいます。

花さんは看護師時代、栄養チューブを繋がれて生かされている人を何度も見てきたそう。苦しみながら生きる人を見ていると｢安楽死制度｣に反対もできないといいます。

｢安楽死制度｣は「医療従事者に殺してもらう制度」。医療従事者への負担も大きくなりますよね。

かつて、動物を殺処分した獣医も精神的な負担が大きいことが問題となったそうです。安楽死制度が認められたら、それに携わる医療従事者の負担はかなり大きいものになるでしょう。

普段、患者さんを生かすお仕事をしている医療従事者。患者さんを死なせることはできないという人も、もちろん出てきますよね。

安楽死を合法化した国では、｢良心の権利｣について議論が行われているといいます。安楽死に関与したくない医療従事者を守る権利です。

つらい病気から解放されて楽になりたいと思う人のための安楽死制度。安楽死制度が認められた国でもさまざまな議論が交わされているといいます。普段、病気の患者さんを助けるために尽力している医療従事者。しかし安楽死制度が認められれば、｢死ぬこと｣への手助けをすることにもなってしまいます。答えの出ない「安楽死」難しい問題ですね。

