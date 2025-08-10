【洪水警報】山口県・防府市、周南市に発表 10日16:18時点
気象台は、午後4時18分に、洪水警報を防府市、周南市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・防府市、周南市に発表 10日16:18時点
山口県では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。西部、中部、北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■宇部市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
10日夜遅くにかけて警戒
■山口市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■萩市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■防府市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■下松市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■岩国市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■光市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■長門市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■柳井市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■周南市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■山陽小野田市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■周防大島町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■和木町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■上関町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■田布施町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■平生町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒