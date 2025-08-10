フジテレビ系「酒のツマミになる話」が８日に放送された。

タレント・重盛さと美はカフェで意外な大人物と遭遇したことを回想。

「２年前ぐらいに友達とカフェでご飯食べてて。友達が食後にコーヒー頼みだしたんですよ。私、当時はコーヒーを飲む人の気が知れなくて。苦いし、しかも、せっかくおいしいご飯を食べた後に苦い液体を入れるのかと」と振り返った。

「私は早く次のどっかに行きたかったから。（友人に）『コーヒーなんコンビニで買えばいいじゃん。もったいない時間が。どこで買っても味、一緒じゃん』みたいな言い合いをしてたら…」述懐。

つづけて「『同じじゃないよ！』って隣のおじいさんが会話に入ってきたんですよ。『入ってきた！』と思って。でも１人ぼっちだったから、しゃべってあげた方がいいかなと思って。『コーヒーの何がいいんですか？そんな大差ないでしょう？熱いか冷たいかとかでしょう？みたいに言ってたら、結局、その人がドトールの創立者だったんですよ…」と会話をしている中で、人物が全国展開する人気コーヒーショップの創業者だったことが判明したと明かした。

重盛は「『君たち、ちょっと博物館に来なさい』みたいな。コーヒー博物館に」と話し、共演者たちを驚かせていた。