カンテレ（関西テレビ）「お笑いワイドショー マルコポロリ！」が１０日放送され、ハイスペックコンビ「コットン」特集が組まれた。

２０２２年１０月に開催された「キングオブコント２０２２」（ＫＯＣ）で準優勝したコットン。前年２１年に「ラフレクラン」から改名し、きょん（３７）は三谷幸喜氏からも絶賛される演技力で注目され、西村真二（４１）はハイスペックすぎる芸人と紹介された。

水泳ではジュニアオリンピックに出場。１２年続けた野球では、高校時代の野球部エース。慶大ではミスター慶応グランプリにも輝き、卒業後は広島ホームテレビでアナウンサーに。しかし、３年間で退社し、ＮＳＣ東京に入所した。

“白い悪魔”の異名をとるＭＣの東野幸治は「賢いしモテるし」と絶賛。井上裕介（ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ）は、ミスター慶応に輝き、タスキをかけた写真に「嫌な写真やな〜」とジェラシーを全開に。

青山フォール勝ち（ネルソンズ）は「西村イップスなんですよ、僕」と“青山軍団”で飲み会を開いたりしても、後輩芸人がネタの相談などで西村を頼りにすることが増え、青山軍団が“西村軍団”にとってかわってしまいそうな空気に危機感を募らせていることを告白した。

ジャンボたかお（レインボー）は「西村さんて、パーフェクト人間なんですよ。本当に顔もよくてカッコよくて、ＭＣ誰よりもおもしろくて…」などとうらやんでいた。