乳がん経験から誕生した想いの水着「MILANO MAILLA」が初披露

乳がんを経験したすべての女性に、もう一度「水にふれる喜び」を届けたい――。そんな想いから生まれたスイムウェアブランド「MILANO MAILLA（ミラノ・マイラ）」が、2025年8月3日（日）名古屋でお披露目イベントを開催します。プロデューサーである深瀬文子さん自身の乳がん経験を通じ、誰もが自由に、美しく、そして安心して泳げる水着を追求。当日は開発秘話や、交流の場も設けられるので、お楽しみに♡

想いが詰まった「MILANO MAILLA」の水着とは？

価格：23.000円(税込)

「MILANO MAILLA」は、乳がんを経験された方はもちろん、すべての女性が自信を持って水にふれられるようにと誕生したスイムウェアブランド。

センタージップで着脱しやすく、ずれないパッド付きポケット設計や高い伸縮性など、機能面も抜群。

NAVY×WHITEの洗練された1カラー展開で、海でもプールでも都会的に映える美しいシルエットが魅力です。シンプルでスタイリッシュ、それでいて女性らしいやさしさを感じさせる一着です。

イベントで語られる“再出発”のストーリー

イベントでは、深瀬さんの乳がん経験から水着制作に至るまでの道のりや、心の葛藤、再出発への決意を語るトークセッションが開催されます。

会場となる「モナミ写真館」は、写る人の“らしさ”を大切にする空間。参加者同士の交流タイムも設けられ、同じ想いや経験を分かち合うきっかけに。

病気や年齢に関係なく、自分の「これから」を自由に選び取れることを、MILANO MAILLAがそっと後押ししてくれます。

機能性×美しさを兼ね備えた安心設計

水着は、ライクラファイバー55t素材を使用し、高い伸縮性と耐久性を実現。UPF50＋の紫外線カット機能や、塩素に強い耐性もあるため、長時間の着用やプールでの使用にもぴったりです。

肩まわりや脇下も擦れにくく、着心地のやわらかさにこだわっているのもポイント。飛び込み時もパッドがずれない安定構造で、スポーツにも対応できるスペックを備えています。

着るだけで、背筋がすっと伸びるような一着です。

再び水にふれるその一歩に、優しい光を

「MILANO MAILLA」の水着は、ただのファッションではありません。自分の身体を受け入れ、新たな一歩を踏み出す勇気をくれる“パートナー”のような存在。

イベントは、そんなブランドの想いを直接感じられる、かけがえのない場になりそうです。迷いや不安を抱える誰かにとっても、自分らしさを取り戻す第一歩となるかもしれません。

心と身体を解放して、再び「好きな自分」に出会えるきっかけを、この水着とともに♡