¡Ö°¡µ×Î¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¸µ£Æ1¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢ÎëÌÚ°¡µ×Î¤¤µ¤óà64ºÐ¤Î¶á±Æá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÀÎ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ÏÈþÃËÈþ½÷¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ßÚÎö¡×
Æü¤Ë¾Æ¤±Àº×û¤Ê´é¤Ä¤ÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿Í£Æ1¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢ÎëÌÚ°¡µ×Î¤¤µ¤ó(64)¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥Á¡¼¥à¡ÖARTA¡×¤ÎÁí´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¿¿ÌÚ¤·¤ª¤ê¡£
¡¡¡Ö¥°¥ê¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥¯Ãæ¤Î¤ª¼Ì¿¿¡¡´ñÀ×Åª¤ËÎëÌÚ°¡µ×Î¤Áí´ÆÆÄ¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2¡¢3Æü¤ËÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¤Î°ìËç¤È¤ß¤é¤ì¡¢Àõ¹õ¤¯Æü¤Ë¾Æ¤±64ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö°¡µ×Î¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖF1¤Î»þ¤á¤Á¤ã¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÎ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£