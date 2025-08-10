耀太はお調子者で友だちも多く、よく飲み会にも誘われていました。結婚して子どもが生まれてからも、ちょくちょく飲みに行っていましたが、まさかマッチングアプリや婚活パーティに参加していたなんて…。誰ともマッチングすることなく、ただの気まぐれで参加していた耀太。しかし、婚活パーティで出会った亜美によって耀太や家族までも巻き込まれて行って…。■マッチングしたのは既婚者?! 騙された女

亜美は5年前から婚活をしていて、理想の人を探していました。そんな時に出会ったのが耀太でした。自分の事を好きだと確信していたのに、まさかの既婚者で…!?■許せない！騙した男の家族に復讐？怒りが止まらない亜美は、耀太とその家族に復讐しようと企てます。亜美はいきなり耀太の家に行き、耀太の子どもや妻に話しかけたのでした…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の反応は…？まずは、亜美の性格や男性に対して理想が高い事への意見です。

・理想の相手を見つけたい気持ちがあるのは否定しないけど、自分がモテるという自負が強すぎて自ら結婚のチャンス逃してるね。まぁ、ワガママというか謎の上からな感じが男性側にも伝わるし一緒にいても楽しくないのかもね。



・上から目線で性格悪いから婚活上手くいってないだけやん。



・何様だこの女。そんなんだから彼氏達から捨てられるんだよ。

また、耀太が既婚者だと知った亜美の怒りについての意見です。

・旦那もクズで救いようがないけど、君もなかなか被害者ヅラするわりには同情できる要素がないんだよなぁ…。もうどっちもどっち過ぎて、ただただ奥さんが気の毒です。



・女もやばいけど、ここまでヤバい女じゃなかったとしても、旦那のしてることはやっぱり最低よな。



・既婚者なのに婚活パーティーに行った旦那が悪いけど、この亜美さんって人が結婚出来ない理由もよくわかる。

最後に、亜美が被害者意識から、耀太の家に行ったことへの意見です。

・気持ちはわかるけど、矛先を間違えてる。



・好きとも結婚したいとも一言も言ってませんが？こっわ･･･。人生壊されるほど時間を共有してないと思うしあなたとなんの約束もしてないはずなんですけどなんて思い込みが激しいの？！てかなんで自宅知ってんの？！男が諸悪の根源ではあるけどこの女も子どもを巻き込んで最低ではある。



・既婚者で婚活パーティー行ったの悪いし訴えられたり離婚されたら自業自得だけど付き合おうも結婚しようも言われてない。自分の欲望で勝手に脳内変換でもしてるの？結婚詐欺ってどこから？結婚しようと言われなくても婚活パーティー行ったから結婚詐欺に当たる？



・好きとか結婚したいとか言ってないぞ？女の妄想酷過ぎて引く…。



・あー罪のない子どもや奥さんに手をつけたらダメだよ。そもそも、好きとも結婚したいとも言ってないけどな。こんなに執着するような男？

既婚者なのに婚活パーティに参加する耀太が悪い！でも…亜美に同情できない読者が多数を占めることになりました。関係のない子どもや妻に矛先を向ける亜美。自宅にまで押しかける暴走ぶり…。この後、何も知らなかった妻や子どもたちを巻き込んで、修羅場に…!?(ウーマンエキサイト編集部)