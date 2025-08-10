¡ÖËË¤Ë¥¥¹¤â...¡×²¬ËÜ·ò°ìà²æ¤¬Â©»Òá¤È¤Î·ã¥ì¥¢à¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö°¦°î¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡Á¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´õË¾¤¬...¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î²¬ËÜ·ò°ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Îà¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬Â©»Ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î±é·à¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÝÇ½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏµå¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£LOVE¡õHOPE¡×¤È¡¢¸µHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ¹ÃË¤Î²¬ËÜ·½¿Í¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ç²¬ËÜ¤È¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¡¢Hey! Say! JUMPÃæÅçÍµæÆ¤È¤Îà¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÅê¹Æ¡£#happy birthday 32¤Î¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢8·î10Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÅç¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò2¿Í¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ËË¤Ë¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡×¡Ö°¦°î¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡Á3¿Í¤ÎÈô¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÆÉã¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÎ¾¼ê¤Ç°ú¤´ó¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤Ï´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£