Ä¹ÃË¡¦²¬ËÜ·½¿Í¤È¡¢ÉñÂæ¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤È¤Î­à¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Î²¬ËÜ·ò°ì¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kenichi.okamoto¤è¤ê¡Ë

¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤­¤Ê´õË¾¤¬...¡×

¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î²¬ËÜ·ò°ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Î­à¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö²æ¤¬Â©»Ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î±é·à¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÝÇ½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏµå¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤­¤Ê´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£LOVE¡õHOPE¡×¤È¡¢¸µHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ¹ÃË¤Î²¬ËÜ·½¿Í¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ç²¬ËÜ¤È¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¡¢Hey! Say! JUMPÃæÅçÍµæÆ¤È¤Î­à¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÅê¹Æ¡£#happy birthday 32¤Î¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢8·î10Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÅç¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£

¡¡Â©»Ò2¿Í¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ËË¤Ë¥­¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Ä¹ÃË¡¦²¬ËÜ·½¿Í(º¸)¤È¡¢ÉñÂæ¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÅçÍµæÆ(±¦)¤È¤Î­à¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬¼Â¸½¤·¤¿²¬ËÜ·ò°ì
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kenichi.okamoto¤è¤ê)
(º¸¤«¤é)²¬ËÜ·½¿Í¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡¢ÃæÅçÍµæÆ(²¬ËÜ·ò°ì¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kenichi.okamoto¤è¤ê

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡×¡Ö°¦°î¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡Á3¿Í¤ÎÈô¤Ó¤Ã¤­¤ê¤Î¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÆÉã¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÎ¾¼ê¤Ç°ú¤­´ó¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤Ï´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£