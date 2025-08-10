スヌーピーが「マルベリー」のアイコンバッグを彩る！「PEANUTS」コラボコレクションが「うめだスヌーピーフェスティバル2025」に初お目見え
1971年創業の英国ライフスタイルブランド「Mulberry(マルベリー)」が、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボコレクションをローンチ。阪急百貨店公式通販サイトにて2025年8月5日より先行オーダーがスタートしているほか、2025年8月13日(水)よりマルベリー阪急うめだ本店(大阪市北区)、阪急百貨店公式通販サイトにて販売がスタートする。
また、阪急うめだ本店で開催される「うめだスヌーピーフェスティバル2025」に「マルベリー」が初参戦！2025年8月13日(水)から19日(火)までの期間限定で、1階「コトコトステージ11」にてスペシャルポップアップ「Mulberry | PEANUTS 「Rain or Shine−雨の日も、晴れの日も」を開催し、「PEANUTS」カプセルコレクションの全ラインナップが登場する。
■カプセルコレクションの全アイテムを紹介！「マルベリー」を代表するアイコンバッグも
今回のコラボコレクションは、「マルベリー」が誇るクラフツマンシップと、「PEANUTS」のユーモアや温かさが融合したレザーグッズで構成される。くもり、雨、そして晴れと、英国の気まぐれな天気にインスピレーションを得て、天候をイメージさせるカラーパレットや「PEANUTS」アートを取り入れている。さらに、15万円以上の購入で、「雨の日も、晴れの日も」使える、「Mulberry | PEANUTS オリジナル折りたたみ傘のプレゼント特典も実施。数量限定で、なくなり次第終了となるのでお早めに。
■完全受注生産のスペシャルアイテム
カプセルコレクションの中でも出色のアイテムが、「マルベリー」を代表する「ベイズウォーター」や「イズリントン バケット」といったアイコンバッグ。「PEANUTS」のアートで遊び心をプラスしながらも、デイリーにもオケージョンにも対応する守備範囲の広さが魅力！数量限定の完全受注販売となり、注文から約3カ月後の商品引渡しを予定している。
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ベイズウォーター」(28万6000円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ミニ ベイズウォーター トート」(16万8300円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ミニ ベイズウォーター トート」(15万7300円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ミニ ベイズウォーター バックパック」(16万8300円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ミニ ベイズウォーター バックパック」(16万8300円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ベイズウォーター サッチェル」(24万8600円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS ベイズウォーター サッチェル」(24万8600円)
「[受注生産]Mulberry | PEANUTS イズリントン バケット」(19万8000円)
■毎日使いたいレザー小物たち
受注生産ではなく、その場で購入後持ち帰れるコラボアイテムがこちら。ウォレットやカードケースなど、毎日使うレザー小物の展開が豊富にラインナップ。自分用はもちろんのこと、スヌーピー好きな人への贈り物にもぴったりだ。
「Mulberry | PEANUTS コンチネンタル バイフォールド ジップド ウォレット」(6万5780円)
「Mulberry | PEANUTS フォールデッド マルチカード ウォレット」(6万2480円)
「Mulberry | PEANUTS フォールデッド マルチカード ウォレット」(6万2480円)
「Mulberry | PEANUTS コンチネンタル ジップド ロング カードホルダー」(4万1800円)
「Mulberry | PEANUTS コンチネンタル ジップド ロング カードホルダー」(4万1800円)
「Mulberry | PEANUTS スモール レザー トート」(14万8500円)
「Mulberry | PEANUTS クレジットカード スリップ」(3万4980円)
「Mulberry | PEANUTS スヌーピー バッグチャーム」(2万9700円)
スヌーピーを中心に、ウッドストックやピーナッツ・ギャングなどおなじみの仲間たちを魅力いっぱいに表現した特別なカプセルコレクション。「うめだスヌーピーフェスティバル2025」のポップアップでは、「PEANUTS」の世界観をカラフルな什器やグラフィックで表現。遊び心たっぷりの空間演出も、ぜひ体感してほしい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
