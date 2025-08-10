ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

エキスパンド機能付き！【エース】のダイヤルロック式スーツケースがAmazonに登場中！

エースのスーツケースは機内持ち込み対応でTSAダイヤルロックのエキスパンド機能付きのスーツケースだ。

機内持込みに対応している。

エキスパンドした上部に隠しポケット搭載で外からも中からもアクセス可能だ。

旋回性に優れた双輪キャスターで持ち歩きも快適である。

TSダイヤルロック搭載で、施錠したまま預け入れが可能だ。

また、カギの持ち歩きが不要な3桁のダイヤル式。

カラーバリエーションは7色。

本体のラウンドファスナーを 開くとマチ幅が広がり34リットルから39リットルに容量アップ！

旅先で荷物が増えても収納できる。

マチを開くと天面に内装ポケットにアクセスできるファスナー(隠しポケット)が出現。

スーツケースを全開して物を取り出す必要が無いので、新幹線の網棚からも荷物の出し入れが可能だ。