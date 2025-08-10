マギー、夏休みに海を満喫 水着姿が「女神」「スタイルヤバ」
ファッションモデルのマギーが、10日までにインスタグラムを更新。スタイル抜群の水着ショットに称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギーの抜群スタイルが際立つビキニショット（ほか4枚）
インスタグラムでは、度々披露するスタイル抜群のオフショットが話題になるマギー。今回の投稿では「ちょいと夏休みしてからかえります」とつづり、美しい海で撮影されたソロショットなどを多数アップ。
オレンジのビキニが似合うスタイル抜群の彼女がクルーザーから海を眺めたり、岩場で佇む様子などが収められている。
コメント欄にはファンから「女神」「スタイルヤバ」「マーメイドですね とても素敵です」「マギちゃんも海も景色も綺麗すぎる」など絶賛が相次いでいた。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
