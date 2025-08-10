女優の二階堂ふみが１０日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと結婚したことを自身の公式サイトなどで発表した。

所属事務所の「ソニー・ミュージックアーティスツ」は公式サイトで、「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしました」と報告。今後について「変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とした上で「重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」とした。

カズレーザーは自身のＸに二階堂との連名の文書を投稿し「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしました」と報告。「如何（いかん）せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。

さらに、「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯（しんし）に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します」と決意も。「どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです」とした。

二階堂は２００９年に役所広司の初監督作「ガマの油」で映画デビュー。１１年の「劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ」で映画初主演を務め、２０年にはＮＨＫ連続テレビ小説「エール」でヒロインを演じた。２３年には映画「月」で報知映画賞助演女優賞も受賞している。代表作は映画「ヒミズ」「リバーズ・エッジ」「翔んで埼玉」など。