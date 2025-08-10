１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去したと、Ｊリーグが発表した。８１歳だった。かねてから病気療養中だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。今なお記録と記憶に残り続ける偉大なストライカーの突然の別れとなった。

釜本さんの訃報（ふほう）を受けて、元日本代表の柱谷哲二氏（６１）が自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）の投稿で「子供の頃の憧れだった釜本邦茂さんが死去。とても残念。高校卒業してすぐに憧れの釜本さんと２トップで試合をしたのを思い出す。心よりご冥福をお祈りいたします」とつづった。

「闘将」の異名を持つ柱谷氏は日本代表国際Ａマッチ７２試合出場で６得点を記録。１９９０年代の日本代表で主将を務め、「ドーハの悲劇」も経験した。現役引退後は札幌、東京Ｖ、水戸などの監督を歴任した。