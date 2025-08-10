レクサス新「4WDミニバン」発売！ 最上級より「510万円オトク」な“3列6人乗り”仕様！ 「豪華内装」＆天井の“大型ディスプレイ”採用！ 静粛性アップでめちゃ快適！ “最も低燃費”な「LM」最安モデルとは？

「最も低燃費＆大人数乗車可能」な最安仕様って？

レクサスは2025年7月17日にフラッグシップミニバン「LM」の一部改良を実施し、同年8月1日に発売しました。

今回の改良では静粛性に磨きをかけ、4人乗り仕様については操作類の位置を変更し、後部座席の実用性を高めました。

【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”レクサス新「4WDミニバン」です！（30枚以上）

そんなLMのなかでも最も安価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。

豪華な内装はブラックのほかにもソリスホワイトが選択可能！最安モデルの仕様とは？

LMは2020年に初登場したフラッグシップミニバンで、中国をはじめとするアジア地域の市場に向けて投入されました。

トヨタ「アルファード」とプラットフォームやパワートレインなどの基本要素を共用していますが、内外装はレクサスブランドならではの緻密なコーディネートが施されています。

2代目の現行型は2023年に登場し、国外向けの初代LMに対して2代目は日本でも販売されています。

ラインナップは2列4人乗り「LM500h EXECUTIVE」と3列6人乗り「LM500h version L」の2種類を設定。

今回の一部改良では、リアのホイールハウスやバックドア周辺に制振材や吸音材を追加し、ロードノイズや振動音を軽減。

また、インテリア照明の照度上限を引き上げることで、明るさ調整の自由度が拡大しました。

4人乗りのEXECUTIVEは、後席のスイッチ類をリアセンターコンソールに移動し、リアオーバーヘッドコンソールにダウンライトを追加。

そしてスマートフォンや小物などを置けるトレイをリアセンターコンソールに設置するなど、利便性を高めています。

そんな快適性にさらなる磨きがかけられたLMのなかで、最も安価なモデルは、6人乗りのLM500h version Lです。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベースは3000mm。

LM500hのエクステリアは全車共通のデザインを採用しています。

フロントには押し出し感の強くモダンなデザインのスピンドルグリルを装着。

サイドは単なる平板ではなく抑揚をつけたダイナミックなボディラインが特徴で、全車19インチの鍛造アルミホイールを装備しています。

ボディカラーは「ソニックチタニウム」をはじめ全4色をラインナップ。

version Lのシートには1列目から3列目まで本革を採用。内装色はブラックとソリスホワイトの2色から選べます。

最安モデルversion Lと最高級モデルEXECUTIVEの主な違いはシート配置や快適装備、エンターテインメント装備の充実度にあります。

3列シートのversion Lは中央部に座席がない2席×3列の6人乗りで、どこに座っても快適な移動を楽しめそうです。

2列目には電動オットマンや大型ヘッドレスト、アームレストを設置。

シートヒーターやシートベンチレーションに加え、心身のリフレッシュを目的とするリラクゼーション機能も装備されています。

3列目シートは跳ね上げに対応し、荷室を広く活用することができます。

天井のオーバーヘッドコンソールに設置されている電動開閉式14インチディスプレイは、2列目アームレストにある操作パネルからコントロールが可能で、音声認識にも対応。

直射日光やプライバシーに配慮した電動サンシェードは全車に装備されています。

先進安全装備については「Lexus Safety System ＋」を標準搭載。

それに加えて、渋滞時の運転を支援する「アドバンスト ドライブ」やスイッチを押すだけで駐車操作をサポートする「アドバンスト パーク」を含む高度な機能「レクサス チームメイト」が装備されています。

パワーユニットは全車共通の最高出力275PS、最大トルク460Nmの2.4リッター直列4気筒ターボエンジンにフロントモーターと高出力リアモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

トランスミッションは6速ATのDirect Shift-6AT、駆動方式はモーター駆動式AWDシステム「DIRECT4」を採用。

燃費はWLTCモードで13.8km／Lと、LMのなかで最も低燃費な数値を記録しています。

LM500hの価格（消費税込、以下同）は最安モデルのversion Lは1500万円、最高級モデルのEXECUTIVEは2010万円で、両車のあいだには510万円もの価格差があります。