◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟・ダート１８００メートル、不良）

３歳限定のダート重賞は１５頭立てで争われ、５番人気で松山弘平騎手騎乗のドンインザムード（牡、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）がゴール前で抜け出し、２走前のＵＡＥダービー・Ｇ２（３着）に続く２度目の重賞挑戦で初タイトルをつかみ、１４年に制した父との親子制覇となった。今野調教師は今年６月のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（エキサイトバイオ）に続くＪＲＡ重賞通算２勝目。勝ち時計は、１分５０秒５。

半馬身差の２着は１２番人気のルヴァンユニベール（内田博幸騎手）、さらに鼻差の３着は１１番人気のヒルノハンブルク（石橋脩騎手）だった。３連単は４４万８１１０円の波乱決着となった。

松山弘平騎手（ドンインザムード＝１着）「前走負けてしまったのですが、十分重賞でもやれる馬だと思っていたので、こうして力を証明することができてホッとしています。スタートも良かったですし、こういった馬場でしたが、しっかりスピードに乗ってくれて、自分のリズムでいい競馬をしてくれたと思います。ある程度、スピードの競馬、ドバイでもそうですし、いろいろ経験している馬なので問題ないと思っていました。１番枠でしたのである程度積極的にポジションは取りたいなと思っていました。道悪はやってみないと、というところはあったのですが、こうして勝ちきってくれて、道悪でも強い競馬をしてくれているので能力の高さだなと感じます。今回は抽選でしたけれども、入ってくれて勝ちきってくれたので、賞金が加算できて次のステップに向けて楽しみですし、次もいいレースをしてくれるんじゃないかと思います。ただ、前走右回りで少しもたれる面があって能力を発揮できなかったので、現時点では左回りの方がしっかり能力を出せるのでいいかなと思っています。まあ右回りも慣れていければ」