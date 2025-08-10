ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 「中国の北極」に全国から多くの避暑客 黒竜江省漠河市 「中国の北極」に全国から多くの避暑客 黒竜江省漠河市 「中国の北極」に全国から多くの避暑客 黒竜江省漠河市 2025年8月10日 15時55分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、漠河市北極村にある「中国最北の郵便局」前で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王建威） 【新華社漠河8月10日】「中国の北極」と呼ばれる黒竜江省漠河市は全国から避暑客が訪れ、夏の観光が活況を呈している。７日、漠河市北極村の黒竜江のほとりで風景を眺める観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村を散策する観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村の七星広場を散策する観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村の黒竜江のほとりを散策する観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村の神州北極広場に集まる観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村にある「中国最北の民宿」前でポーズを取る観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村にある「中国最北の民宿」で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、多くの観光客が訪れる漠河市北極村。（漠河＝新華社記者／王建威）８日、漠河市北極村にある「中国最北の郵便局」で、はがきを書く観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村を散策する観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村を散策する観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）８日、漠河市北極村にある「中国最北の郵便局」前で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村の七星広場を散策する観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）７日、漠河市北極村にある「中国最北の郵便局」前で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王建威） リンクをコピーする みんなの感想は？