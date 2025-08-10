９日の日本テレビ「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」には、ｔｉｍｅｌｅｓｚがゲスト出演した。

タイトルにちなみ「今後ｗｉｔｈしてみたいアーティスト」を聞かれると、原嘉孝は「ょっとこれ先に謝っておきます。恐れ多いですけど、サザンの原由子さん」と回答。菊池風磨が「つながりありますから」と合いの手を入れ、原は「血のつながりがあるってわかったので、ちょっと恐れ多いですけど、曲とか書いていただいたりとか、コラボする機会があれば本当に！」と熱く語った。

Ｘでも驚きの声が広がり「原ちゃん、思い切って言ったー！サザンの原由子さん…！血の繋がり強い、、」「サザンの原由子さん、原嘉孝くんの遠い親戚というご縁で是非とも今後ｔｉｍｅｌｅｓｚとのコラボよろしくお願いします」「え、原くんってサザンの方と血の繋がりあるの？知らなかった」などのコメントが並んだ。

嘉孝は３月のテレビ朝日「ミュージックステーション２時間ＳＰ」でサザンオールスターズと共演した際、原由子と親戚だと明かし「これは裏取れてます」「家系図を見たら、すっごい遠いです。すっごい遠い」と説明。由子も笑顔で「ひいひいひいおじいちゃんくらい」と告白していた。