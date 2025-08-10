藤あや子、24歳下の夫＆2匹の保護猫とにぎやかな日々。最近自宅に来る猫からは驚きの“恩返し”

8月11日（月）の『徹子の部屋』に、藤あや子が登場する。

【映像】加藤タキ、80代を迎えても現役で活躍。結婚44年目の夫と仲良くいられる秘訣は「夫婦別室」

美しいドレス姿で登場した藤は、現在64歳。

2017年に再婚した24歳下の夫とは今年結婚8年に。実は結婚記念日は親友・坂本冬美の誕生日だった？

夫と6年前に引き取った2匹の保護猫とにぎやかな日々を過ごす藤の自宅には、飼い主のいない猫が餌を食べに来るようになったという。

その猫を保護し、新しい家族に譲渡することになったが悩んだことも…。

最近また新たな猫が来るようになったが、その猫が餌の御礼（？）に持ってきた“猫の恩返し”に驚き？

昨年亡くなった世界的ピアニストで愛猫家のフジコ・ヘミングさんとは、猫が縁で親しくなったという。

フジコさんの代表曲『ラ・カンパネラ』に、自ら歌詞をつけて歌うことになった藤。平和への願いを込めたその歌には、戦争を体験した亡き父への想いも込められていた。

今回はその歌をスタジオで熱唱。藤あや子の素敵なトークと歌に注目だ。