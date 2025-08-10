放送作家高田文夫氏（77）が10日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。田原俊彦の不適切発言騒動をネタにした。

高田氏はゲストコーナーに登場。爆笑問題田中裕二が「本日のお客さまは900回記念特別ゲスト、もうせっかちだから、早くからいらっしゃってます。高田文夫先生です」と紹介すると、高田氏は「あ、どうも。900回？おめでとうございます、田原俊彦です」とあいさつ。田原は6月に同番組にゲスト出演時、アシスタントの山本恵里伽アナウンサーに対する言動が不適切として問題となり、同局が田原側に再発防止の申し入れをする事態となった。

当事者の山本アナは高田氏のぶっ込みに「ああ〜センシティブセンシティブ」と苦笑すると、田中は「トシちゃんダメなんだって」とやれやれといった様子。太田光は「かゆいところに手が届くね、先生」と大笑いした。

高田氏は「昨日からツカミ何がいいかなって夜中に考えちゃって。トシちゃんがいいか生島（ヒロシ）がいいか、どっちがいいかって。2択で来たんだけど」と明かすと、田中からは「どっちもダメです」と制されていた。

生島も今年2月、複数の番組関係者へのセクハラ行為があったとしてレギュラー番組を降板している。