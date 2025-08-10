明石家さんま（70）が10日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。東京・六本木の有名キャバクラ嬢の“衝撃の旅行費用”に真顔で驚く一幕があった。

この日、「キャバクラ頂上決戦・夏 最強優良店はどっちだ！？」と題し、東京・六本木の「ジャングル東京」vs東京・蒲田の「アリーヤ」のキャストたちが出演し、さまざまな項目について競う企画が行われた。

SNSにアップし響くショットなどを競う「映え写真対決」というバトルになった際、ジャングル東京のNo．1で「月間売り上げ約2億円」と紹介された、きほ嬢（29）が登場。きほ嬢は母親と5泊7日の旅行にいったモルディブで撮影した、美しい海をバックにした”映え写真”を披露した。そして「この旅行、1500万円くらいかかったんです」と笑顔で話した。

するとマツコ・デラックスは目を丸くして「えー！旅行が1500万！？」と絶叫。きほ嬢が「ホテル代とか飛行機代とか…」と内訳を説明したが、さんまもめったに見せない“素の真顔”になり「なんで？ 1500万…なんで？」と質問した。

そんなさんまの様子をみたマツコは「“ナチュラルさんちゃん”だった。（さんまのこの表情は）あんまり見ないわよ、テレビで。こんなナチュラルな姿」と突っ込み、笑いを誘った。

さんまは改めて「（1500万円）かかるわけないやろ！」と言ったが、きほ嬢は「カメラマンさん雇ったりとか…」などと説明していた。