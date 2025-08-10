北斗晶、孫の誕生日に作った特製プレート公開「愛情たっぷり」「とっても豪華」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】元プロレスラーでタレントの北斗晶が9日、自身のオフィシャルブログを更新。孫の誕生日に手作りした料理を披露した。
【写真】元プロレスラー、孫の誕生日に作った特製プレート
北斗は「本日8月9日は…孫の寿々の2歳のお誕生日です」「ばーちゃんは、お誕生日ご飯作り」とし、手料理を公開。「すーちゃんスペシャル」と題し、赤飯やオムナポリタン、ミートボール、コーンなどが大きなプレートに並んだ豪華な誕生日メニューを披露し、「すーちゃんが好きなものばかりホットプレートに詰め込みました」と明かした。
この投稿にファンからは「手料理美味しそう」「とっても豪華」「愛情たっぷり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
