女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が10日、結婚したことを発表した。カズレーザーの公式X（旧ツイッター）や二階堂の所属事務所公式サイトで報告された。

カズレーザーの公式Xに連名の文書が掲載され「平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と発表した。

続けて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづった。

そして「これまで我々と関わってくださった全ての方々へ、心より感謝申し上げます。今後は今まで以上に真摯に仕事に取り組み、ご期待に添えるよう尽力致します。どうかこれからも温かく見守っていただければこの上ない幸いです。カズレーザー 二階堂ふみ」と呼びかけた。

また、二階堂の所属事務所公式サイトでは「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と発表された。

続けて「重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」と呼びかけた。