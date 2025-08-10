中国全土の輸出産業用ロボットの3分の1がここから―中国メディア

「粤港澳大湾区発展計画綱要」が発表されてから6年の間に、大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）内の本土9都市の輸出入規模は過去最高を更新し続けている。その中でも、ハイテク製品は大湾区の際立った強みとなっている。現在、粤港澳大湾区では完備されたロボット・スマート製造産業チェーンが形成され、関連企業が10万社以上集積し、中国をリードする産業用ロボット製造クラスターを構築している。中央テレビニュースが伝えた。

広東省仏山市順徳区の産業用ロボット生産工場では全自動生産ラインが稼働し、わずか30分足らずで1台の産業用ロボットを組み立てることができる。

同区の産業用ロボット企業の中国市場部の部長は、「当社は顧客のニーズに応じてさまざまなタイプのロボットをカスタマイズできる。3カ月前にはドイツの顧客の要望に基づいてロボットを特注し、設計からラインオフまでわずか45日しかかからなかった。現在、市場に投入しているロボットは、太陽光発電、リチウム電池、新エネルギー自動車、3C製品（コンピューター、通信機器、家電）などの産業を含む50種類以上あり、開発中のロボットは20種類以上ある」と述べた。

広州税関統計分析処の管昆明（グワン・クンミン）処長は、「今年上半期、大湾区本土9都市から輸出された産業用ロボットの数は全国の32．3％を占めた。つまり、全国で輸出される産業用ロボット3台のうち1台は大湾区本土9都市で製造されたものだ。その中でも、民間企業は大湾区本土9都市から輸出される産業用ロボットの6割近くを占めており、産業用ロボット発展の中心的な存在となっている」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/YF）