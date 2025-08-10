ブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦で今季40号ソロを放つなど4打数2安打1打点2得点の活躍。9-1で勝ったチームに貢献した。試合後、自身のインスタグラムを更新。最初に称えたのは、この日復活の白星を挙げた仲間の好投だった。

「1番・指名打者」で出場した大谷は5回、中堅バックスクリーンへ今季40号ソロ。打球速度107.8マイル（約173.48キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）の豪快な一発でドジャースタジアムの観客を熱狂させた。

試合後、大谷は自身のインスタグラムのストーリー機能を使って勝利を報告。自身の節目の一発よりも先に、この日先発して今季2勝目を挙げたブレイク・スネル投手の好投を写真で伝えた。

今季ドジャースに加入したスネルは、開幕から登板2試合で左肩痛により離脱。今月復帰していた。この日は5回3安打無失点、10奪三振の好投。2度のサイ・ヤング賞に輝いている実力を見せ、復帰後初勝利をマークしていた。



