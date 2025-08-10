藤本美貴、5歳次女が作った“宇宙”を公開「色彩の美」「アートですね」「将来楽しみ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。次女（愛称：おまめちゃん／5）が制作した“宇宙”のアート作品を公開した。
【写真】「色彩の美」「アートですね」藤本美貴の5歳次女が作ったという“宇宙”
藤本は「おまめちゃんが作ってきた宇宙 すばらしい!!!」とつづり、紙や絵の具を用いて太陽系の惑星を立体的に表現した作品を紹介。黒い台紙には「SUN」「EARTH」「MERCURY」など、英語で惑星名が丁寧に書き込まれており、色彩豊かな惑星たちが躍動感ある仕上がりとなっている。
この投稿には「色彩の美」「アートですね」「おまめちゃん独創的で凄い！色彩感覚も素敵」「将来楽しみですね」などの声が寄せられ、子どもの豊かな感性と創造力に称賛のコメントが集まっている。
