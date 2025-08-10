¡Ö¿·»þÂå¡×¡Ö¤È¤ê¤¤¤Á¤º¡×¡Ö¤½¤ì¤æ¤±¡ª·Ü¥ä¥í¡¼¡ª¡×¡¡·ã°Â¤Ê¡Öµï¼ò²°Âè4À¤Âå¡×ZÀ¤Âå¤òÁÀ¤¦¤·¤¿¤¿¤«ÀïÎ¬
¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼55±ß¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë109±ß¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë209±ß¡¢·ÜÈé¶ú55±ß¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥65±ß......¡£¡Öµï¼ò²°Âè4À¤Âå¡×¤Î²Á³ÊÀßÄê¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡£ZÀ¤Âå¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤È¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆü·ÐMJ¤Î2024Ç¯12·î¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¼òÎ¥¤ì¤Î»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤¤ï¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¿·»þÂå¡×¡Ö¤È¤ê¤¤¤Á¤º¡×¡Ö¤½¤ì¤æ¤±¡ª·Ü¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Öµï¼ò²°Âè4À¤Âå¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢2025Ç¯6·îÈ¯É½¤Î¡Ö2025Ç¯¾å´üÆü·ÐMJ¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÈÖÉÕ¡×¤Î¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µï¼ò²°Âè1À¤Âå¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤¿¡ÖÍÜÏ·ÇµÂí¡×¡Ö¤Ä¤ÜÈ¬¡×¡ÖÂ¼¤µÍè¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¼êµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£1990Ç¯Âå¤ËÂè2À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇòÌÚ²°¡×¡ÖÏÂÌ±¡×¡Ö´ÅÂÀÏº¡×¤Ê¤É¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤µÒÁØ¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£Âè3À¤Âå¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÀìÌç·¿µï¼ò²°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÄ»µ®Â²¡×¡Ö°ë´Ý¿å»º¡×¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤Ê¤É¤¬ÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿Êª²Á¹â
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤À¡£ÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µï¼ò²°¤Î2020Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ52.3¡ó¤ÈÈ¾¸º¤·¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬2021Ç¯¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Âç¼êµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤è¤ê1000Å¹°Ê¾å¤â¸º¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹â¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢µÒÎ¥¤ì¤Ï²ÃÂ®¡£¤³¤ÎµÕ¶¤«¤é¡¢¡ÖÂè4À¤Âå¡×¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö·Ü¥ä¥í¡¼¡×¤ÎµÒÃ±²Á¤Ï2000±ß¤Û¤É¡£¥³¥¹¥È¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÁÍý¤ÏÅ¹Æâ¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÇÄ´Íý¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î35Å¹¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë80Å¹¤òÆÍÇË¡¢2026Ç¯¤Ë100Å¹ÊÞ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇä¤êÊ¸¶ç¤À¡£¡Ö¿·»þÂå¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò190±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤¿Á´¹ñ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤¹¡×¡Ê¿·»þÂå¡Ë¡£¡ÖÀ¸¹Ê¤ê¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼80±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß88±ß¡Ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â¤³¤Î²Á³Ê¡ª¡×¡Ê¤È¤ê¤¤¤Á¤º¡Ë¡£¡Ö¸Â³¦¤ËÄ©Àï¡ª°û¤ßÊüÂê¡ª120Ê¬999±ß¡×¡Ê·Ü¥ä¥í¡¼¡Ë¡£
ZÀ¤Âå¤Ï¿ì¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë°û¤à
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤¬ÁÀ¤¦µÒÁØ¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤ËÉÒ´¶¤ÊZÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´¹ñÂç³ØÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬2024Ç¯10¡Á11·î¤Ë1Ëü1590¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢64.3¡ó¤¬¡Ö³°¿©Èñ¤ò´Þ¤à¿©Èñ¡×¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ZÀ¤Âå¤Ï¿ì¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë°û¤à¡£Äã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¡×¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼ûÍ×¤Ë¤â¤½¤ì¤¬È¿±Ç¤¹¤ë¡£1ÇÕ55±ß¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ÏÀáÌó»Ö¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿ÇÕ¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Öµ¤³Ú¤µ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¼Ò²ñ¿Í¤Î°û¤ßÂå¤Ï¡Ö1¤«·îÊ¿¶Ñ6002±ß¡×¤Û¤É¤é¤·¤¤¡£»ö¶È»ñ¶âÍ»»ñ¤Î¡ÖÂç¹õ²°¡×¤¬20¡Á50Âå¤Î1000¿Í¤«¤éÄ´ºº¤·¡¢2024Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µï¼ò²°¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»ëÀþ¤â½¸¤á¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¡×¤À¡£»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¡¢ÉâÄÀ¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÂè4À¤Âå¡×¤â¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¶¥Áè¤Î°ì²áÀ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿©Ê¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë°é¤Ä¤Î¤«¡£¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶¶ËÜÁï¡Ë