DJ KOO、64歳の誕生日に娘＆妻と3ショット 娘からの手紙も披露で「父親冥利に尽きる」
TRFのリーダーでDJのDJ KOOが8日、自身のインスタグラムを更新。「64才になりました!!」と誕生日を報告し、妻＆娘との記念ショットを公開した。
【写真】DJ KOOの誕生日に公開された娘＆妻との記念ショット
「誕生日＆DJ45周年のお祝いディナー」での写真をアップ。「めっちゃ素敵映えなバースデープレートに超感激!!」とカラフルに装飾されたプレートを披露し、「DJで食えない時もそばで支えてくれた奥さまに感謝！」と気持ちをつづった。
「そして娘からの手紙『ダブルでおめでとう、１つのことを45年も続けることは、めちゃめちゃ大変なことだし、、しかも第一線に居続けてて、ほんとうに尊敬します』って、、」と娘からのメッセージを明かし、「父親冥利に尽きる（DJとして）本当に嬉しい手紙に感動」と喜びをにじませた。
最後は「これからもポジティブパワー全開で頑張ります!!皆さんよろしくDO DANCE!!」とお馴染みのフレーズで締めた。
