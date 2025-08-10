BTS、TXT所属の「BIGHIT MUSIC」新人グループCORTIS、デビュー作品トラックリスト公開！メンバー全員が楽曲制作に参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■デビュー作『COLOR OUTSIDE THE LINES』には、タイトル曲「What You Want」を含む5曲を収録！

8月10日、BIGHIT MUSICに所属する新人グループCORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、デビュー作『COLOR OUTSIDE THE LINES』のトラックリストを公開した。

このデビュー作には、タイトル曲「What You Want」をはじめ「GO!」「FaSHioN」「JoyRide」「Lullaby」の全5曲を収録。デビュー作品であるにもかかわらず、全メンバーがクレジットに名を連ねている。特に、全トラックで3人以上のメンバーが作詞・作曲に参加しており、その高いクリエイティブ貢献度が際立つ。音楽・振付・映像を共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」の名にふさわしい歩みだ。

なかでもタイトル曲「What You Want」は、ブームバップリズムに60年代を風靡したサイケデリックロックのギターリフを融合させた楽曲。 K-POPでは珍しい実験的なジャンルへの挑戦で、リスナーの好奇心を掻き立てる。

またイントロ曲「GO!」はヒップホップとポップの境界にある独創的なサウンドが印象的なトラックで、全メンバーが制作に参加。独特なタイトルで好奇心を刺激する「FaSHioN」にはMARTIN、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOが制作に参加した。

そして「JoyRide」は「GO!」と同様、メンバー全員が作詞・作曲に参加した楽曲。最後のトラック「Lullaby」はMARTINが筆頭に制作を行い、JAMESとSEONGHYEONも制作に参加しており期待を高める。

CORTISは8月11日0時に公開するデビュー作品イントロ曲「GO!」のMVを通じて初めて姿を現す予定。続いて8月12日0時に披露する「GO!」のコンセプチュアルパフォーマンスフィルムは、ダンスに焦点を当てた映像で、パフォーマンスまで共同クリエイトするCORTISのアイデンティティを明確に示す。全員10代で構成された彼らは「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つグループ名の通り、異なる考えと新しい視点でクリエイトした創作物を世に送り出す予定だ。

