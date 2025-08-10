東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催！

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベントで、期間中は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでもスペシャルメニューが登場します。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」のスペシャルドリンクを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”スペシャルメニュー

販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催！

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」では、スペシャルドリンクが登場します☆

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク（前期）

© Disney

提供期間：2025年4月8日〜2025年9月15日

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

カルピス、マスカットジュース、バタフライピーシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、チョコレート、アラザン、ポッピングキャンディ、エディブルフラワー

ランチとディナーの時間帯にいただける「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク。

カルピスやマスカットジュース、ソーダがベースのドリンクで、バタフライピーシロップの紫色が素敵！

さらにホイップクリームやエディブルフラワーなどのカラフルなトッピングも目をひきます。

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク（後期）

© Disney

提供期間：2025年9月16日〜2026年1月12日

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

リンゴジュース、レモンジュース、ピーチシロップ、ブルーシロップ、ソーダ、エディブルフラワー、ブルーベリー、レモン、シュガー

水色とピンクの層が可愛い「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク。

中には、つぶつぶのカラフルなシュガーも☆

そしてリンゴジュースとレモンジュース、ソーダでさっぱりといただけます。

味はもちろん、見た目もかわいいドリンクは写真映えも抜群！

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンクの紹介でした。

