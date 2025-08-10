セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.

登場時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約7×7×14cm

種類：全4種（ハニーポット、両手下げ、左手上げ、両手重ね）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「プー」のユニークなマスコットがセガプライズから登場！

今回登場するのは、見るだけで楽しくなる「プー」をデザインした、ファニーフェイスのマスコットです。

表情やポーズが様々で、その姿も愛らしさ満点。

全部で4種類がラインナップされます☆

ハニーポット

ハニーポットを抱えている「プー」のマスコット。

頭に手をあてて、眉尻を下げた表情をしています。

きゅっと結んだ口元にも注目です。

両手下げ

両手を下げてだらんとリラックスをしている「プー」のマスコット。

目を閉じてお口を少し開けた表情に癒やされます。

ボールチェーンを通せるループ付きです。

左手上げ

左手を上げているお茶目なポージングの「プー」

垂れた眉毛に、くりっとした瞳が印象的です。

ユニークな表情を浮かべる姿がファン心をくすぐります☆

両手重ね

両手を重ねている「プー」のマスコット。

首を少し右に向け、楽しそうに笑っている姿がとってもチャーミング☆

今にも「プー」のクスクスと笑う声が聞こえてきそうです。

思わず4種類揃えたくなる、かわいい表情やポーズのマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

