ユニークな表情やポーズに注目！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.
登場時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約7×7×14cm
種類：全4種（ハニーポット、両手下げ、左手上げ、両手重ね）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「プー」のユニークなマスコットがセガプライズから登場！
今回登場するのは、見るだけで楽しくなる「プー」をデザインした、ファニーフェイスのマスコットです。
表情やポーズが様々で、その姿も愛らしさ満点。
全部で4種類がラインナップされます☆
ハニーポット
ハニーポットを抱えている「プー」のマスコット。
頭に手をあてて、眉尻を下げた表情をしています。
きゅっと結んだ口元にも注目です。
両手下げ
両手を下げてだらんとリラックスをしている「プー」のマスコット。
目を閉じてお口を少し開けた表情に癒やされます。
ボールチェーンを通せるループ付きです。
左手上げ
左手を上げているお茶目なポージングの「プー」
垂れた眉毛に、くりっとした瞳が印象的です。
ユニークな表情を浮かべる姿がファン心をくすぐります☆
両手重ね
両手を重ねている「プー」のマスコット。
首を少し右に向け、楽しそうに笑っている姿がとってもチャーミング☆
今にも「プー」のクスクスと笑う声が聞こえてきそうです。
思わず4種類揃えたくなる、かわいい表情やポーズのマスコット。
セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット ファニーVer.は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
