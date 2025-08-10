“ホスト界の帝王”こと実業家でタレントのROLAND（ローランド＝33）が9日放送のフジテレビ系「土曜プレミアム 明石家さんまと日本の社長」に出演。AIに仕事を奪われる未来を警戒した。

ライブ配信サービス「SHOWROOM」の前田裕二社長（37）が「AIに仕事奪われそうで心配なんです」と告白。前田社長は「直近もマイクロソフト社って大きな会社が9000人くらい人を解雇してるんですけど、実際にそういうことが起きてしまっていて」と紹介した。

明石家さんまは「お笑い芸人は大丈夫やな。ホストも」と語り、さらば青春の光森田哲矢とローランドに共感を求めた。

前田社長は「心を動かす仕事も奪われるんじゃないか」と切り出した。「chatGPTとか使う人はわかると思うんですけど、すごい優しい。落ち込んでても絶対に肯定してくれる人。男の人に相談するよりAIに相談した方がってなるかもしれない」と語った。

ローランドは「ホストの甘い言葉はAIじゃ言えないと思うんですけどね」と語った。さんまは「過去のやつは言えんねん」と答えた。ローランドは「蓄積されたやつが」と納得。「わりとアドリブ要素強いですけどね。芸人さんとかホストって即興でいかなきゃいけないじゃないですか。まだ負けねえぞって思ってます」と語った。

前田社長は「（AIの）IQが200から300くらいあるので、むしろ即興的な、1秒間に100個とか選択肢出せるんで」と解説した。ローランドは「マジ？ホストなくなんの？」と驚いて笑わせた。