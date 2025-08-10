ポイントは冷たいピリ辛スープ！ローソン「エースコック監修　ブタキム風　冷しラーメン」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「エースコック監修 ブタキム風 冷しラーメン」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：646円

販売店舗：近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。

近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点)では、『からあげクン ブタキム味』のほか、『エースコック監修 ブタキム風 おにぎり』『エースコック監修 ブタキム風 冷しラーメン』など計6品が登場☆

今回は、ローソン「エースコック監修 ブタキム風 冷しラーメン」を紹介。

ローソン「エースコック監修 ブタキム風 冷しラーメン」は、エースコック「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」を夏にピッタリの「冷し麺」にアレンジしました。

キムチで味付けした豚肉ともやし、チンゲン菜、キムチをトッピング！

仕上げのフライドガーリックで香りを加えています。

冷たいピリ辛スープがポイントです。

