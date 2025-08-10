完売続出のセサミストリートマーケット×NEW ERAから待望のコラボ第2弾！今度は「バケットハット」全4型
大人気で即完売した第1弾に続き、「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」とNEW ERAのコラボ第2弾がついに登場！今回は夏のおでかけにぴったりなバケットハットが全4型ラインナップ。
前回5月に発売されたキャップコレクションは、なんと全6型すべてがソールドアウトという人気ぶり。あまりの反響に買い逃してしまった人も多いのでは？そんなファン待望の第2弾が、2025年8月12日(火)に発売される。しかも今回選ばれたアイテムは、もはやワードローブの定番となったバケットハット。顔周りをしっかりカバーしてくれるバケットハットは、これからの季節の強い味方。髪型を選ばないから寝癖隠しにも重宝するし、コンパクトに畳めて持ち運びも楽ちん。ここからは、気になるデザインをチェックしていこう。
■遊び心を効かせたバケハでコーデをアップデート！
「バケットハット キャラクター＆ロゴ刺しゅう」(6930円)
ライトベージュにはクッキーモンスターがチョコチップクッキーを頬張る姿、やわらかなピンクには元気いっぱいのアビーをオン。そしてサイドにはNEW ERAのロゴマークを、背面には「SESAME STREET MARKET」ロゴをさりげなく。
NEW ERAのストリートテイストにセサミのハッピーな世界観が絶妙にミックスされて、いつものコーデに遊び心と個性をプラスしてくれる。
「バケットハット キャラクター＆メッセージ刺しゅう」(7040円)
こちらは360度どこから見ても楽しめる贅沢仕様。ブラックにはエルモと「A Street for Everyone!(みんなの街！)」、ベージュにはオスカーと「The Friendliest Street in the World!(世界で一番親切な街！)」のメッセージ付き。さらに正面のブランドロゴ、側面のキャラクター刺しゅう＆NEW ERAロゴマークと、ディテールへのこだわりが光る。男女問わず使えるユニセックスデザインだから、パートナーとのシェアも◎。
白Tにデニムのシンプルな夏コーデにも、このバケットハットをプラスするだけで一気におしゃれ度アップ。実は秋冬もコーデのアクセントとして大活躍するから、年中使える万能アイテムとして持っておいて損はなし。
発売は2025年8月12日(火)から。池袋サンシャインシティとららぽーと豊洲の「セサミストリートマーケット」で店頭販売がスタート。オフィシャルオンラインストアでは同日正午から販売開始となる。前回の完売スピードを考えると、狙っているデザインがある人は発売日当日の購入がおすすめ！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
