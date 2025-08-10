【しまむらの白】が可愛いーーーッ♡ 2,000円以下で買える！「ワンピ & サロペ」

夏のおしゃれをアップデートするなら、【しまむら】の白アイテムが見逃せません！ 今回は2,000円以下とは思えないクオリティのドッキングワンピースとサロペットをピックアップ。1枚でサマ見えが狙えるうえに、レイヤードのアイテム次第でオンオフ問わずに楽しめるのが魅力です。ぜひチェックしてみて。

たっぷりギャザーで華やぐワンピース

【しまむら】「ドッキングキャミOP」\1,969（税込）

ナチュラルな風合いと洗練されたシルエットが魅力のドッキングキャミワンピース。凹凸のある表面が、甘さをほどよくセーブしてくれて、大人にもぴったりです。高めの位置にあしらったギャザーが視線を上に引き寄せ、スタイルアップ効果にも期待できそう。パッと華やぐデザインなので、1枚でコーデの鮮度を上げてくれるはず。

フェミニンとカジュアルのバランスがちょうどいい

フェミニンなワンピースに、ベージュのボーダーTをレイヤード。ラフさを加えることで、甘さがほどよく引き算された好バランスな装いに仕上がっています。持ち手にパールをあしらったカゴバッグが、全体に上品なエッセンスをプラス。足元は華奢なストラップサンダルで抜け感をひと盛り。全体を淡いトーンで統一することで、ナチュラルなのにどこか洗練された印象に。

着るだけでシャレ感たっぷり！ ビスチェ風オールインワン

【しまむら】「ビスチェカットオールイン」\1,969（税込）

胸元のハートカットが目を引くオールインワンは、大人も気負わず取り入れやすいのが魅力。シンプルながらも大胆なカッティングがアクセントになり、たちまちコーデの鮮度を引き上げてくれそう。Tシャツをインナーにするほか、シャツやジャケットを羽織れば、オンオフ問わず活躍の予感。アクセや小物で雰囲気を変えれば、着こなしの幅もグッと広がるはず。

タンクトップを仕込んでヘルシーな肌見せを楽しむ

肌馴染みのいいベージュのオールインワンに、ノースリーブをイン。やわらかな配色と胸元のカットデザインが、ヘルシーな印象です。ほどよくゆとりのあるシルエットが、大人の余裕を漂わせつつ、抜け感も演出。ブラウンのバッグやシューズで引き締めれば、ワントーンでもぼやけず好印象に。アクセでエッジを加えるのが、シャレ見えのコツです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様、@chiki_o0様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase