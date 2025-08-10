ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月25日より順次より全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

投入時期：2025年7月25日より順次より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年7月も、セガプライズから『それいけ！アンパンマン』のグッズが続々登場！

お弁当や人形を持った「アンパンマン」たちのぬいぐるみやレジャーにもぴったりのクーラーバッグがラインナップされます。

それいけ！アンパンマン ころふわ おべんとうパズルぬいぐるみ

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん）

2025年2月に発売されたおもちゃ「アンパンマンおべんとうパズル」とのタイアッププライズ。

かわいいお弁当を持っている「アンパンマン」たちのふわふわかわいいぬいぐるみです。

それいけ！アンパンマン みんななかよしぬいぐるみL Ver.3

サイズ：全長約16×16×28cm

種類：全2種（アンパンマン、コキンちゃん）

「アンパンマン」と「コキンちゃん」がかわいいなかまたちの人形を持ったぬいぐるみ。

部屋に飾ってあると、なんだかほっこりとした気分にさせてくれるデザインです。

それいけ！アンパンマン クーラーバッグVer.4

サイズ：全長約35×20×27cm

種類：全1種（アンパンマンとなかまたち）

「アンパンマン」となかまたちがかわいくデザインされたクーラーバッグ第4弾。

アウトドアシーンなどで大活躍してくれる便利グッズです。

「アンパンマン」やなかまたちのかわいいプライズが続々登場！

2025年7月25日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お弁当パズルを持ったふわふわぬいぐるみ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.