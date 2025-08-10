お弁当パズルを持ったふわふわぬいぐるみ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年7月25日より順次より全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
投入時期：2025年7月25日より順次より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年7月も、セガプライズから『それいけ！アンパンマン』のグッズが続々登場！
お弁当や人形を持った「アンパンマン」たちのぬいぐるみやレジャーにもぴったりのクーラーバッグがラインナップされます。
それいけ！アンパンマン ころふわ おべんとうパズルぬいぐるみ
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん）
2025年2月に発売されたおもちゃ「アンパンマンおべんとうパズル」とのタイアッププライズ。
かわいいお弁当を持っている「アンパンマン」たちのふわふわかわいいぬいぐるみです。
それいけ！アンパンマン みんななかよしぬいぐるみL Ver.3
サイズ：全長約16×16×28cm
種類：全2種（アンパンマン、コキンちゃん）
「アンパンマン」と「コキンちゃん」がかわいいなかまたちの人形を持ったぬいぐるみ。
部屋に飾ってあると、なんだかほっこりとした気分にさせてくれるデザインです。
それいけ！アンパンマン クーラーバッグVer.4
サイズ：全長約35×20×27cm
種類：全1種（アンパンマンとなかまたち）
「アンパンマン」となかまたちがかわいくデザインされたクーラーバッグ第4弾。
アウトドアシーンなどで大活躍してくれる便利グッズです。
「アンパンマン」やなかまたちのかわいいプライズが続々登場！
2025年7月25日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆
