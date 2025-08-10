²ÏËÜ·ë¤¬µÕÅ¾V¡¢»³²¼ÈþÌ´Í4°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü
¡¡ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¹ñºÝCC¡á6642¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËºÇ½ªÆü¤Î10Æü¡¢8°Ì¤«¤é½Ð¤¿²ÏËÜ·ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î207¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤Ç¡¢¾Þ¶â1620Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¼ó°Ì¤Î¿¹ÅÄÍÚ¤Ï73¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢Äá²¬²ÌÎø¤È¤È¤â¤Ë1ÂÇº¹¤Î2°Ì¡£Á°½µ¤ÎAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì61Áª¼ê¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹25.8ÅÙ¡¢Æî¤ÎÉ÷5.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°3387¿Í¡Ë