キムチソースを混ぜこんだご飯！ローソン「エースコック監修 ブタキム風 おにぎり」
ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。
ローソン「エースコック監修 ブタキム風 おにぎり」
発売日 ：2025年8月12日(火)
税込価格：214円
販売店舗：近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点)
ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売。
近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点)では、『からあげクン ブタキム味』のほか、『エースコック監修 ブタキム風 おにぎり』『エースコック監修 ブタキム風 冷しラーメン』など計6品が登場☆
今回は、ローソン「エースコック監修 ブタキム風 おにぎり」を紹介。
ローソン「エースコック監修 ブタキム風 おにぎり」は、エースコック「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」をイメージしたおにぎりです。
キムチソースを混ぜこんだご飯に、豚肉とキムチを中具に入れピリ辛に仕上がっています。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post キムチソースを混ぜこんだご飯！ローソン「エースコック監修 ブタキム風 おにぎり」 appeared first on Dtimes.