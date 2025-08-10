漫画やアニメでもたびたび登場する「関西弁キャラ」。名キャラクターも多く、印象に残っている人も少なくないだろう。その特徴は時代ごとに異なり、大きく分けて「昭和」と「平成・令和」に分けることができるという。

大阪出身の日本語学者で、キャラクター（属性）に応じてある程度決まってくる話し方のスタイルである「役割語」研究の第一人者・金水敏氏は、昭和の関西弁キャラついて、「厚かましく、下品で、金や食べ物にきたない、垢抜けないおじさん・おばさんキャラ、あるいは若くても年寄り臭いキャラが目立っていた。異物感の強い、どぎついキャラクターであった」と評する。

そうした、いわば“古典的”な関西キャラから、平成・令和ではどう変化したのか。作り手はどのような意図で関西弁キャラを登場させているのか。

金水氏の著書『大阪ことばの謎』（SBクリエイティブ）。同書から、平成・令和の関西弁キャラの特徴についてお届けする。（同書より一部抜粋して再構成）

＊ ＊ ＊

後藤早貴氏による「漫画における関西弁の特徴と役割」という論文では、陣内正敬氏と友定賢治氏の『関西方言の広がりとコミュニケーションの行方』を参照しながら、1980年代以降に生まれた日本人は関西弁に対する好感度が高まっていることを指摘し、その要因としてマンザイ・ブームの存在を指摘している。

後藤氏によれば、1980年代以降に生まれた日本人は関西弁キャラに対し、【1】漫才師、【2】元気、【3】ハッキリ発言、【4】人懐っこいというポジティブなイメージを抱きがちであり、【5】ど根性、【6】浪花のあきんど、【7】食い道楽、【8】ハデ、【9】ヤクザといった、どぎつくてネガティブになりがちなイメージは副次的に留まるようになったとしている。

このような変化を踏まえて、平成・令和のマンガ・アニメ作品における関西弁キャラを見ていくことで、その特徴を探っていきたい。

相田彦一──『SLAM DUNK』

まず、昭和の『あしたのジョー』にも匹敵する、平成のこのスポーツマンガから見ていこう。

『SLAM DUNK』（スラムダンク）は井上雄彦氏によるスポーツマンガで、1990年から1996年に『週刊少年ジャンプ』に連載された。また1993年から1996年にはテレビアニメ化され、テレビ朝日系で放送された。原作、アニメともに記録的な人気を博した。物語は、不良少年の桜木花道が神奈川県立湘北高校（架空の学校）のバスケットボール部に入部し、仲間とともに成長していく姿を描いたものである。

相田彦一は、主人公・桜木花道らが所属する湘北高校バスケ部のライバル、陵南高校バスケ部の一年生で、選手としての活躍は描かれていないが、「情報収集が得意」とされている。中学時代は大阪にいたとのことで、かなりコテコテの大阪弁を話す。自称詞は「わい」。

彦一「あんたが流川君やな！！／いや──色々噂はウチの学校でも聞いてるでー！！／なんや中学時代はえらい活躍やったらしいやんか！！ 1試合にダンク4本決めたとか50点とったとか／あ ウチの学校ゆうんは陵南高校や 知っとるやろ 今度 試合することになっとる／わいは今年入ったばかりの一年／相田彦一や ヨロシク！！」

（井上雄彦『SLAM DUNK』【3】）

作者の井上雄彦氏は鹿児島県出身ということで、関西ネイティブではない。それもあってか、相田彦一の話し方は、リアルな関西弁というよりは典型的なコテコテ大阪弁で、大阪人らしさを感じさせる役割を果たすことに主眼が置かれているようだ。

鈴原トウジ──『新世紀エヴァンゲリオン』

次に、記念碑的なSFアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』からこの人物を取り上げたい。

『新世紀エヴァンゲリオン』は1995年から1996年にかけて、テレビ東京で放送された庵野秀明氏原作・監督によるテレビアニメであるが、その後も度重なる映画化、コミカライズ等によって異なるヴァージョンがいくつも生まれた。

西暦2015年、主人公である14歳の少年碇シンジが、別居していた父、国連直属の非公開組織・特務機関NERV（ネルフ）の総司令である碇ゲンドウから第3新東京市に呼び出され、巨大な汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオン（略称「エヴァ」）初号機のパイロットとなって第3新東京市に襲来する謎の敵「使徒」と戦うことを命じられるところから物語が始まる。

鈴原トウジは、第3新東京市における第壱中学校の碇シンジのクラスメートの一人で、関西弁を話す。がさつで口が悪く、シンジに辛く当たったり、エヴァ弐号機の少女パイロットのアスカと仲が悪く、口げんかするなど、乱暴者のように描かれるが、実際には戦闘が恐くて怯えていたり、妹思いの面を持つなど、複雑な性格が与えられている。

一人称は「ワイ」または「ワシ」である。ここでは、コミック版から台詞を引用しておこう。

トウジ「えーか転校生！ よう聞けよ／ワシの妹はなァ 今ケガして入院してんねんぞ！／オトンもオジーもお前のおる研究所勤めで看病するもんはワシしかおらん！」

（貞本義行『新世紀エヴァンゲリオン』【2】）

保科宗四郎──『怪獣8号』

次いで、近年ヒットしているこのマンガ作品を取り上げよう。

『怪獣8号』は松本直也氏によるSFアクションマンガで、ウェブコミック配信サイト『少年ジャンプ＋』で2020年開始後、本書執筆時の現在も連載継続中である。

怪獣が度々襲来して人々を脅かしている架空の日本を舞台としている。主人公の日比野カフカは怪獣から日本を守る防衛隊員に憧れて訓練を重ねているが、実は謎の生物に寄生されて、みずから「怪獣8号」に変身するという能力を得てしまう。怪獣を殲滅する防衛隊員と、防衛隊に追われる怪獣8号という二つの矛盾する立場におかれて苦心するカフカの活躍が描かれる作品である。

この作品中での関西弁キャラは、防衛隊第3部隊副隊長（兼保科小隊長）の保科宗四郎である。華奢な体つき、おかっぱ頭、糸目が特徴的だが、怪獣討伐に関しては秀でた技量を持っており、特に刀の扱いに優れている。隊員からも信頼を置かれるリーダーである。作者のメモに、「アクションだけでなく、物語の真相に迫る探偵のような役割もこなしてくれる。作者的にかなり頼れるキャラ」とある。自称詞は「僕」。作者の松本直也は兵庫県出身ということで、あまり作りすぎない関西弁を話している。

保科「僕は今回選別試験の選考委員長を任されとる／第3部隊副隊長の保科や／二部ではこの演習場で怪獣を──…／討伐してもらう」

平成・令和の関西弁キャラクターの特徴

古典的な関西弁キャラでは、厚かましく、下品で、金や食べ物にきたない、垢抜けないおじさん・おばさんキャラ、あるいは若くても年寄り臭いキャラが目立っていた。異物感の強い、どぎついキャラクターであったが、平成・令和の関西弁キャラは、すっきりとした見た目の人物が多く、主人公と張り合って人気を得るようなタイプも増えてきている。

ただし、鈴原トウジのような屈折したキャラクターのようなかつての古典的な関西弁キャラがいることも見逃せない。つまり、関西弁キャラのヴァリエーションが広がったということである。

ではなぜ、これらのキャラクターは関西弁を話すのだろうか。一つには、主人公が標準語を話す一方で、それに張り合う強いキャラを造形するのに、関西弁のインパクトが役に立つということがあるだろう。

さらに言えば、関西弁キャラは間違いなく多弁である。「不言実行」タイプの関西弁キャラ、というのは意味がないのである。

よくしゃべる登場人物は、状況を事細かに分析し、説明してくれる。これは作者にとって大変ありがたいのである。関西人（ことに大阪人）は、言語コミュニケーション能力に秀でているというのが昨今の関西人のステレオタイプの一つであるが、これは創作者にとっては便利なキャラクターとなってくれるのだ。

このようなキャラクターの変容の要因については、先に引いた後藤氏の論文で述べられているように、1980年の「マンザイ・ブーム」の影響が大きいことは確かである。さらにその背景には、団塊ジュニア世代に先導された、日本人のコミュニケーションスタイルの変容があるようである。

言語コミュニケーションによって積極的に他者に関わっていくことを是とする、ポストモダン的な価値観の確立によって、大阪的なコミュニケーションが日本語話者に肯定的に受け入れられるように変わってきたとすると、そういった世相を反映して、関西弁キャラも変わってきたということになる。

