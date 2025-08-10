ジワリとあとから来る辛味！ローソン「からあげクン　ブタキム味」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「からあげクン ブタキム味」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：268円

販売店舗：近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点)

近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点)では、『からあげクン ブタキム味』のほか、『エースコック監修 ブタキム風 おにぎり』『エースコック監修 ブタキム風 冷しラーメン』など計6品が登場☆

今回は、ローソン「からあげクン ブタキム味」を紹介。

ローソン「からあげクン ブタキム味」は、大阪府吹田市に本社を構える、インスタントラーメンメーカーの「エースコック」。

その看板商品「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」をイメージしたからあげクンです。

ピリ辛のキムチ風味と豚骨のコク・旨味をからあげクンで再現されています。

ジワリとあとから来る辛味が癖になる、夏にピッタリのフレーバーです。

豚骨醤油ラーメンで味付けした生地にキムチを入れたインパクトのある味わいです。

「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」をイメージしたピリ辛のチヂミは、おかずにもおつまみにもピッタリです！

