女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に15年ぶりに出演。子どもの教育について思いを明かした。

MCの今田耕司（59）が「子育てをして、自身の幅みたいなんも広がりました？」と質問をすると香椎は「幅は広がったと思います。興味の幅も広がりましたし」と答えた。

そしてMCの山本舞香（27）が「どんなことに興味を持ったんですか？」と聞くと、香椎は「例えば自分は12からこの世界にいるので、この世界にいよう！っていう…勉強っていうものは自分の枠の外にあったんですけど。子どもを育てる上で、勉強させないといけないってなった時に初めて…どういう環境で、どういう勉強をさせるのが幸せをたくさん感じながら生きていけるのかっていうのを…」と、子どもへの思いを語った。

そして今回、小学生の6年間を過ごしたシンガポールを巡った香椎は「シンガポールの教育って、すごい水準が高いっていうので有名で、ただ何が高いのかがよく分からない」と明かし、シンガポールでも指折りのインターナショナルスクールを訪ねた。

インターナショナルスクールでの様子がVTRで流されると、今田と山本は「すごくない！？あの学校」「めっちゃよかった」と反応した。そして今田は「実際にいろんな空気触れて、行かしたいなとか思わなかったですか？」と尋ねた。すると香椎は「行かせたいなっていうのと、うちの子が合ってるのかどうかっていうのと、いろんなこと考えましたね」と明かした。

そして今田が「でもお高いんでしょ？ シンガさんは高いって聞いてますよ」と尋ね、香椎は「はい」とうなずいた。

香椎は21歳の誕生日である08年2月16日に、同日32歳の誕生日を迎えた俳優オダギリジョーと結婚。11年2月に第1子、14年4月に第2子（1歳で絞扼性イレウスで死去）、16年8月に第3子と、3人の男児を出産している。