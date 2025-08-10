レイザーラモンHG＆住谷杏奈夫妻、結婚記念日の家族4ショット公開「美男美女揃い」「親子そっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】タレントでお笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が9日、自身のInstagramを更新。息子と娘との家族ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】レイザーラモンHG＆住谷杏奈夫妻「美男美女」家族4ショット
「2025年8月8日結婚して丸19年が経ちました（丸20年だと勘違いしてたけど丸19年だったらしい）」と記念日を報告した住谷。「そうだね、あれは2006年だったなぁ。焼肉屋さんで大喧嘩して、結婚願望ゼロだったパンちゃんに、『別れるか結婚するか今すぐ決めて！』と西麻布の交差点で叫んだ夜…そのまんま区役所へGO。あの日から19年」と結婚前の思い出を振り返った。
投稿では、夫婦ショットや息子と娘と撮影した家族写真も公開。「今日から20周年yearが始まりましたが、家族4人健康第一で過ごしていきたいと思っています」と意気込んでいた。この投稿にファンからは「素敵な家族」「美男美女揃い」「親子そっくり」といったコメントが寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に第1子が、2011年5月には第2子が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆レイザーラモンHG＆住谷杏奈夫妻、家族ショット公開
