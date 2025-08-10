◆米大リーグ ドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に２試合ぶりの４０号ソロを放ち、現役選手では唯一の３年連続４０本塁打を達成した。

２点リードの５回１死。３ボール１ストライクからの５球目、右腕・バジットの外角８６・２マイル（約１３８・７キロ）シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度２７度、飛距離４１７フィート（約１２７・１メートル）で中堅フェンスを越えて防球ネットに着弾。ナ・リーグ本塁打王争いではトップのＫ・シュワバー（フィリーズ）に１本差と迫った。

試合後は自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。愛犬・デコピンが撮影中にベッドの上とみられる場所から“逃走”する動画をアップした。

なお、チーム１１７試合目での４０本はシーズン１６２試合に換算すると５５発ペース。「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者によると、２０１９年のＣ・ベリンジャー（現ヤンキース）の１２３試合を上回る球団最速記録となった。大谷は自己最多の５４本塁打を放った昨季も４０号はチーム１２９試合目だった。ドジャース選手の２年連続４０本塁打は１９５３〜５７年のＤ・スナイダー、２００１〜０２年のＳ・グリーンに次いで３人目となった。